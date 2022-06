Depp-Heard | il processo che ha conquistato il pubblico Usa più della guerra

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH I Johnny Depp ha vinto: l'ex moglie Amber Heard lo ha diffamato #ANSA - MediasetTgcom24 : Johnny Depp vince la causa per diffamazione contro l'ex moglie Amber Heard #JohnnyDepp #AmberHeard… - trash_italiano : I membri della giuria hanno stabilito che Johnny Depp dovrebbe ricevere 15 milioni di dollari come risarcimento, me… - ninocortesi : Johnny Depp vince contro Amber Heard. 'Lei lo diffamò, gli darà 10,3 milioni di dollari'. - _pinkwarden_ : Ho capito una cosa del processo Depp-Heard: Qualsiasi cosa tu scriva in merito, arriveranno i citati a romperti il… -

Ambernon ci sta. E decide di presentare ricorso contro la sentenza del processo intentato dall'ex marito Johhny ...Amberascolta la sentenza a capo chino, e il Me Too non si sente tanto bene.pare stia benissimo, invece. Non è a Fairfax, in Virginia - dove si svolge il processo - ma in Gran Bretagna, ...Al termine del processo tra Johnny Depp e Amber Heard, che ha visto l'attore vincere la causa, l'ex moglie si è detta delusa e pronta a fare ricorso.FAIRFAX - È infine volto al termine il lungo e seguitissimo processo tra Johnny Depp e Amber Heard, con la giuria che ha deciso all'unanimità: l'attrice di Aquaman dovrà risarcire l'ex marito per 10,5 ...