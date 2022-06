Delia Duran e Alex Belli nella bufera: accusati di maltrattamenti sugli animali (Di giovedì 2 giugno 2022) In queste ore Delia Duran e Alex Belli sono tornati a far parlare di sé. Questa volta non c’entra il poliamore o amore libero, bensì un episodio piuttosto discutibile. I due, non a caso, hanno pubblicato una serie di foto e video su Instagram in cui mostravano la loro cagnolina tinta di rosa. Ebbene sì, dal meraviglioso bianco si è passati ad una tonalità di rosa fluo. Un gesto che ha fatto arrabbiare numerosi utenti social che hanno accusato loro di maltrattamenti sugli animali. GF Vip, Alfonso Signorini ricoverato in ospedale Non è un bel periodo per il conduttore del GF Vip, che ha fatto sapere di dover affrontare alcuni problemi di salute ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 2 giugno 2022) In queste oresono tornati a far parlare di sé. Questa volta non c’entra il poliamore o amore libero, bensì un episodio piuttosto discutibile. I due, non a caso, hanno pubblicato una serie di foto e video su Instagram in cui mostravano la loro cagnolina tinta di rosa. Ebbene sì, dal meraviglioso bianco si è passati ad una tonalità di rosa fluo. Un gesto che ha fatto arrabbiare numerosi utenti social che hanno accusato loro di. GF Vip, Alfonso Signorini ricoverato in ospedale Non è un bel periodo per il conduttore del GF Vip, che ha fatto sapere di dover affrontare alcuni problemi di salute ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Stasera #IsolaParty si tinge di rosso! Una puntata dedicata all’amore con: Laura Maddaloni e Clemente Russo, Carmen… - Gossip14378601 : Delia Duran comunque si è bevuta al cervello… tingere le orecchie del cane senza un minimo di rispetto e mostrarle… - sunshinee9000 : 92€ per un costume di Delia Duran, neanche fosse Chiara Ferragni - Malvy34087444 : RT @CronacaSocial: L'Isola dei Famosi: Delia Duran attacca Vaporidis, ma fa una figuraccia. ???? - mesorottaercazz : RT @deliawueen: dopo il degrado di davide e barù sul podio possiamo fare una cosa buona e mandare delia duran in finale che in poco tempo h… -