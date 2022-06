(Di giovedì 2 giugno 2022) Nel riordino di deduzioni e detrazioni, il testo frutto dell’accordo maggioranza-governo prevede che non si dovrà più attendere il momento della dichiarazione dei redditi per scaricare il 19% della spesa sostenuta in relazione ad acquisti tracciabili di specifici beni e servizi

Advertising

marattin : Oggi abbiamo inviato ai membri della Commissione Finanze della Camera gli emendamenti alla delega fiscale che verra… - marattin : Oggi il governo ha chiesto l’arrivo in aula della delega fiscale il 20 giugno. Dopo una necessaria riunione di magg… - sole24ore : ?? #Delega fiscale, c’è il #cashback sanitario. Ecco come funziona - buronjek : RT @LaVeritaWeb: Ecco #LaVeritaAlleSette di stasera con @Capezzone e il vicedirettore @sitkaclaudio: linee alternative di politica economic… - Rosa29240097 : RT @LaVeritaWeb: Ecco #LaVeritaAlleSette di stasera con @Capezzone e il vicedirettore @sitkaclaudio: linee alternative di politica economic… -

Il Sole 24 ORE

...riaperture delle rottamazioni Non di solavive il Fisco. Il ritorno nel vivo dell'esame della riforma non esaurisce gli sforzi che il Parlamento dedica alla sempre fortunata materia;e ...Lo prevede il testo coordinato della, con emendamenti e riformulazioni da approvare, frutto dell'accordo maggioranza - governo, distribuito ai gruppi in vista del voto in commissione ... Delega fiscale, c’è il cashback sanitario. Ecco come funziona Riforma fiscale, la legge delega prevede modifiche al catasto, Irpef, rafforzamento del fisco e cancellazione dell'Irap. Ecco tutti i dettagli.Il cashback fiscale sarà applicato con priorità alle spese di natura socio-sanitaria. Lo prevede il testo coordinato della delega fiscale, con emendamenti e riformulazioni da approvare, frutto ...