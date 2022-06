Danimarca, vince il sì a referendum per adesione a Difesa (Di giovedì 2 giugno 2022) (Adnkronos) – La Danimarca dice sì all’adesione alla Difesa comune della Ue. Si profila un netto risultato, con quasi il 70% di voti favorevoli al referendum, quando lo scrutinio è quasi terminato. “Accolgo con favore il forte messaggio di impegno per la nostra sicurezza comune inviato oggi dal popolo danese”, ha scritto su twitter la presidente della commissione Ue, Ursula von der Leyen. “L’esperienza della Danimarca in materia di Difesa è molto apprezzata. Sono convinta che sia la Danimarca che l’Ue trarranno vantaggio da questa decisione. Siamo più forti insieme”, ha sottolineato. “Questa sera la Danimarca ha inviato un segnale importante, ai nostri alleati in Europa e nella Nato e anche al presidente Putin” ha detto il premier danese, Mette ... Leggi su italiasera (Di giovedì 2 giugno 2022) (Adnkronos) – Ladice sì all’allacomune della Ue. Si profila un netto risultato, con quasi il 70% di voti favorevoli al, quando lo scrutinio è quasi terminato. “Accolgo con favore il forte messaggio di impegno per la nostra sicurezza comune inviato oggi dal popolo danese”, ha scritto su twitter la presidente della commissione Ue, Ursula von der Leyen. “L’esperienza dellain materia diè molto apprezzata. Sono convinta che sia lache l’Ue trarranno vantaggio da questa decisione. Siamo più forti insieme”, ha sottolineato. “Questa sera laha inviato un segnale importante, ai nostri alleati in Europa e nella Nato e anche al presidente Putin” ha detto il premier danese, Mette ...

