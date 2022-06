Dalla Spagna, niente Salernitana: tre club di Liga su Cavani (Di giovedì 2 giugno 2022) niente Salernitana per Cavani, l’attaccante sarebbe corteggiato da tre club di Liga spagnola Il sogno Edinson Cavani per la Salernitana rischia di restare tale. Secondo quanto riportato da El Chiringuito, infatti, sul bomber che si libererà a fine giugno dal Manchester United ci sarebbero i riflettori di diversi club della Liga spagnola. Tre in particolare avrebbero messo il Matador nel mirino: Siviglia, Atletico Madrid e Villarreal. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 2 giugno 2022)per, l’attaccante sarebbe corteggiato da tredispagnola Il sogno Edinsonper larischia di restare tale. Secondo quanto riportato da El Chiringuito, infatti, sul bomber che si libererà a fine giugno dal Manchester United ci sarebbero i riflettori di diversidellaspagnola. Tre in particolare avrebbero messo il Matador nel mirino: Siviglia, Atletico Madrid e Villarreal. L'articolo proviene da Calcio News 24.

