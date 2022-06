Dalla Premier può arrivare il sostituto di Dybala: l’obiettivo della Juventus (Di giovedì 2 giugno 2022) Dopo la stagione deludente conclusa al quarto posto, ultimo che garantisce l’accesso alla Champions League, la Juventus è molto attiva sul mercato. Nel pianificare la rosa per la prossima stagione, il ds Federico Cherubini ha messo gli occhi su Gabriel Martinelli, gioiello dell’Arsenal classe 2001. Dopo l’addio di Dybala, la Juventus pecca di estro e classe. L’ala sinistra italo brasiliana è dotato di grande fantasia grazie alla quale riesce a svariare su tutto il fronte d’attacco. Nonostante la giovanissima età, Martinelli può già vantare di 29 presenze in Premier League condite da 6 goal e 6 assist. Gabriel Martinelli Juventus Al fascino della Vecchia Signora si sa, è difficile resistere, come testimonia anche il “tradimento” di Vlahovic di pochi mesi fa. Martinelli inoltre, ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 2 giugno 2022) Dopo la stagione deludente conclusa al quarto posto, ultimo che garantisce l’accesso alla Champions League, laè molto attiva sul mercato. Nel pianificare la rosa per la prossima stagione, il ds Federico Cherubini ha messo gli occhi su Gabriel Martinelli, gioiello dell’Arsenal classe 2001. Dopo l’addio di, lapecca di estro e classe. L’ala sinistra italo brasiliana è dotato di grande fantasia grazie alla quale riesce a svariare su tutto il fronte d’attacco. Nonostante la giovanissima età, Martinelli può già vantare di 29 presenze inLeague condite da 6 goal e 6 assist. Gabriel MartinelliAl fascinoVecchia Signora si sa, è difficile resistere, come testimonia anche il “tradimento” di Vlahovic di pochi mesi fa. Martinelli inoltre, ...

