Dal 12 giugno la nuova edizione dell'infiorata di Marineo tra musica e processioni (Di giovedì 2 giugno 2022) Marineo 28esima edizione dell'infiorata artistica di Marineo in onore del Corpus Domini all'interno dell'Ottava che vedrà coinvolti anche i più piccoli con la quarta edizione dell'infiorata dei bambini, che si terrà domenica 12 giugno alle ore 10. Mentre sabato 18 giugno si darà il via alla singolare e suggestiva "Notte dell'infiorata" che conterà un tappeto di 150 metri con più di 30 quadri. La manifestazione offre la possibilità di godere di vari spettacoli di musica e intrattenimento durante la notte nelle principali piazze del paese tra cui la danza delle Luci, spettacolo lumino musicale con accensione delle luminarie a ritmo di musica alle ore 22:00/23:00/24:00.

