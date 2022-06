Dai preservativi ai sex toys: Durex porta il piacere femminile in farmacia (Di giovedì 2 giugno 2022) Durex Sorbett-oh Il benessere sessuale è sempre più importante, ce ne siamo accorte. Così anche Durex dedica una nuova linea alle donne e al piacere femminile, che a giugno sbarca anche in farmacia. Da vivere da sole o in coppia, i nuovi sex toys Durex sono pensati anche per le “prime volte“: dal design semplice e colorato, hanno forma, funzionalità e potenzialità differenti che corrispondono a un diverso approccio di scoperta al piacere sessuale femminile. Perché i brividi di piacere non sono tutti uguali. Durex Ice Breaker Passionale, delicato o sorprendente? A ognuna il suo sex toy Ogni donna è diversa, quindi perché non il suo sex toy? A seconda delle caratteristiche e delle ... Leggi su amica (Di giovedì 2 giugno 2022)Sorbett-oh Il benessere sessuale è sempre più imnte, ce ne siamo accorte. Così anchededica una nuova linea alle donne e al, che a giugno sbarca anche in. Da vivere da sole o in coppia, i nuovi sexsono pensati anche per le “prime volte“: dal design semplice e colorato, hanno forma, funzionalità e potenzialità differenti che corrispondono a un diverso approccio di scoperta alsessuale. Perché i brividi dinon sono tutti uguali.Ice Breaker Passionale, delicato o sorprendente? A ognuna il suo sex toy Ogni donna è diversa, quindi perché non il suo sex toy? A seconda delle caratteristiche e delle ...

saintone79 : RT @HydraTheBlue: @SimoPillon P.S.: io sono stata bullizzata anni dai figli - cattivi, invidiosi e volgari - di “mamma+papà”. Genitori che… - Zingara98446058 : @onevoicetosing @enrigoletto @MatteoRedaelli8 @Shut_up666 @OfficinaTorino @coma_girl No. Per niente. Anche perché r… - HydraTheBlue : @SimoPillon P.S.: io sono stata bullizzata anni dai figli - cattivi, invidiosi e volgari - di “mamma+papà”. Genitor… - avespartacus : RT @GQitalia: Dai costumi da bagno più belli del momento agli sconti sui preservativi & co della Durex Week, perché sì, le temperature si s… -