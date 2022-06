(Di giovedì 2 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiTorna la querellechiusure delle scuole durante il periodo della pandemia. A rispondere a Clemente(leggi qui) è la consigliera di Civico22 Giovanna. Che scrive: “reche la chiusura delle scuole ha comportato, significa davvero non avere alcun contatto con la realtà. Facciamo immediatamente chiarezza: il Consiglio di Stato NON ha dato ragione al Sindaco, perché il giudizio non aveva certo ad oggetto la sua ordinanza, né tantomeno c’azzecca nulla con le decisioni prese a Benevento lo scorso Natale. Sarebbe cosa buona e giusta leggere prima le sentenze, in modo da evitare di prendere abbagli: la pronuncia riguarda decisioni prese dalla Regione nel 2020 e dice espressamente che occorre collocare la valutazione giuridica ...

anteprima24 : ** #Dad, Megna replica a Mastella: 'Balla sulle ceneri ma non ha letto la sentenza' ** - TV7Benevento : Sentenza Dad, Megna: "Un controsenso gloriarsene e promettere progetti, non pervenuti, contro la dispersione" -…

Sentenza Dad, Megna: "Un controsenso gloriarsene e promettere progetti, non pervenuti, contro la dispersione" "Ballare sulle ceneri che la chiusura delle scuole ha comportato, significa davvero non avere alcun contatto con la realtà": è l'inizio della nota diffusa alla stampa dalla consigliera comunale di Civ ...