(Di giovedì 2 giugno 2022) Per il belga è quasi fatta. Dovrebbe essere il primo acquisto targato RedBird. Classe '95, 27 anni, in stagione ha affrontato due volte i rossoneri in Champions: all'andata ha sfornato un assist a ...

Advertising

Gazzetta_it : Da Origi a Lang, da Zaniolo a Bremer: ecco gli obiettivi del nuovo Milan #Calciomercato - frapietrella : Obiettivi ?? @Gazzetta_it - OxenteCalcio : ???? #Milan foi cheirar o cangote especialmente de seis nomes: ?? Origi (Liverpool) ?? Lang (Brugge) ? De Ketalaere (… - nyepez : RT @Gazzetta_it: Da Origi a Lang, da Zaniolo a Bremer: ecco gli obiettivi del nuovo Milan #Calciomercato - JoseNCF : RT @Gazzetta_it: Da Origi a Lang, da Zaniolo a Bremer: ecco gli obiettivi del nuovo Milan #Calciomercato -

La Gazzetta dello Sport

Continua DIVOCKNOACHARLES DE KETELAERE NICOLÒ ZANIOLO RENATO SANCHES GLEISON BREMERCalciomercato, il Milan su Renato Sanches Il Milan , invece, aspetta, mentre è al lavoro per ... Che in cima alla lista dei desideri ha due talenti del Bruges,e De Keteleare e sta facendo ... Da Origi a Lang, da Zaniolo a Bremer: ecco gli obiettivi del nuovo Milan MILANO - Il Milan vuole rinforzare la rosa in vista del prossimo campionato, che li vedrà partecipare con lo scudetto sul petto. In casa rossonera, le strategie di mercato già sono attive: Charles De ...I rossoneri hanno da tempo l'accordo con l'attaccante belga il quale, dopo il signing con la nuova proprietà, potrebbe finalmente prendere la via di Milano.