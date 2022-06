Da Michele il guerrapiattista ai comunisti per Donato | è l’eterno ritorno del ridicolo

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 2 giugno 2022) Dovendo riassumere in una frase l’inizio di tutto – l’inizio della fine della Prima Repubblica, l’inizio dell’infatuazione per i referendum elettorali come surrogato della rivoluzione, l’inizio di un modo delirante di costruire crociate sulle parole, ripetendole ossessivamente fino a dimenticarci persino del motivo per cui avevamo deciso d’indignarcene – io, come chiunque abbia qualche memoria degli anni novanta, direi senz’altro la famosissima dichiarazione pronunciata nel 1991 da Bettino Craxi a proposito del referendum sulla preferenza unica: «Italiani, andate al mare». A riprova di come nella politica italiana tutto si ripeta infinite volte, tutte in forma di farsa – e questa è la tragedia – ieri la Lega ha presentato addirittura un’interrogazione parlamentare perché su Rai tre Luciana Littizzetto, in un monologo satirico, a proposito dei referendum sulla giustizia promossi dalla ...