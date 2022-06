Croazia: euro valuta nazionale dal 2023 (Di giovedì 2 giugno 2022) La Commissione europea ha consentito alla Croazia di adottare l’euro come valuta nazionale a partire dal primo gennaio 2023. Il Paese è, insieme alla Svezia, l’unico degli Stati membri non dell’eurozona che è riuscito a soddisfare tutti i quattro criteri di convergenza previsti dall’Unione. La Croazia adotterà l’euro come valuta nazionale? La Commissione europea ha Leggi su periodicodaily (Di giovedì 2 giugno 2022) La Commissionepea ha consentito alladi adottare l’comea partire dal primo gennaio. Il Paese è, insieme alla Svezia, l’unico degli Stati membri non dell’zona che è riuscito a soddisfare tutti i quattro criteri di convergenza previsti dall’Unione. Laadotterà l’come? La Commissionepea ha

