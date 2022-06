Cristiano Doni: “Questa Atalanta è da lodare. Spero di rimanere il miglior marcatore di sempre” (Di giovedì 2 giugno 2022) “Questa Atalanta ci ha abituato troppo bene, quando c’ero io sudavamo per la salvezza e quella era la nostra Champions: è una squadra da lodare, a partire dallo staff, perchè hanno fatto il massimo”: Cristiano Doni, ex nerazzurro e miglior marcatore della storia atalantina, non vuole sentir parlare di stagione deludente per i ragazzi di Gian Piero Gasperini. Ospite del torneo di tennis in corso di svolgimento alla Cittadella dello Sport di Bergamo, organizzato dall’Accademia dello Sport di Giovanni Licini, Doni parla della sua passione per il padel, nata dai tempi della militanza in Spagna, ma non parlare di Atalanta è impossibile. “In una stagione non tanto fortunata per i tanti infortuni fino all’ultimo era comunque lì a lottare per ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 2 giugno 2022) “ci ha abituato troppo bene, quando c’ero io sudavamo per la salvezza e quella era la nostra Champions: è una squadra da, a partire dallo staff, perchè hanno fatto il massimo”:, ex nerazzurro edella storia atalantina, non vuole sentir parlare di stagione deludente per i ragazzi di Gian Piero Gasperini. Ospite del torneo di tennis in corso di svolgimento alla Cittadella dello Sport di Bergamo, organizzato dall’Accademia dello Sport di Giovanni Licini,parla della sua passione per il padel, nata dai tempi della militanza in Spagna, ma non parlare diè impossibile. “In una stagione non tanto fortunata per i tanti infortuni fino all’ultimo era comunque lì a lottare per ...

