Covid Toscana | la frenata dei ricoveri | in quattro giorni il 25% in meno - Cronaca - lanazione it

Advertising

SLN_Magazine : Covid oggi Toscana, 969 nuovi casi e 4 decessi: bollettino 1 giugno. Leggi l'articolo cliccando qui ??… - lifestyleblogit : Covid oggi Toscana, 1.061 contagi e nessun decesso: bollettino 2 giugno - - News24_it : Covid Toscana, la frenata dei ricoveri: in quattro giorni il 25% in meno - LA NAZIONE - News24_it : Covid oggi Toscana, 1.061 contagi e nessun decesso: bollettino 2 giugno - Adnkronos - FirenzePost : Covid in Toscana: nessun morto, oggi 2 giugno festa della Repubblica. E 1.061 nuovi contagi -

In tre giorni si è scesi da 323 a 247 pazienti ricoverati negli ospedali toscani, nonostante il virus circoli ancora con una certa ...Sono 555 i casi positivi notificati in, ma residenti in altre regioni. Sono 424 i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 395 nella Nord Ovest, 242 nella Sud est.Ecco la notizia che la cronista vorrebbe scrivere sempre: nessun morto per covid, in Toscana, oggi 2 giugno 2022. Celebriamo la festa della Repubblica con un dato che conforta e rassicura. Speriamo no ...(Adnkronos) – In Toscana sono 1.061 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 2 giugno 2022, che portano il totale a 1.153.139 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi s ...