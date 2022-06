Covid Sicilia, 1.910 nuovi positivi: 187 a Ragusa (Di giovedì 2 giugno 2022) Ragusa – Altri 187 nuovi positivi a Ragusa nelle ultime 24 ore. Fanno parte dei 1.910 nuovi casi di Covid19 registrati dal Ministero della Salute a fronte di 15.096 tamponi processati in Sicilia. Ieri i nuovi positivi erano 1.798. Il tasso di positività è poco al di sopra del 12,6%, ieri era al 11,7%.La Sicilia resta anche oggi al quarto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 59.189 con una diminuzione di 7.556 casi. I guariti sono 9.967 mentre le vittime sono 26 e portano il totale dei decessi a 10.968.Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 525, 26 in meno di ieri, in terapia intensiva sono 25, uno in più rispetto al giorno prima. A livello provinciale si ... Leggi su quotidianodiragusa (Di giovedì 2 giugno 2022)– Altri 187nelle ultime 24 ore. Fanno parte dei 1.910casi di19 registrati dal Ministero della Salute a fronte di 15.096 tamponi processati in. Ieri ierano 1.798. Il tasso dità è poco al di sopra del 12,6%, ieri era al 11,7%.Laresta anche oggi al quarto posto per contagi. Gli attualisono 59.189 con una diminuzione di 7.556 casi. I guariti sono 9.967 mentre le vittime sono 26 e portano il totale dei decessi a 10.968.Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 525, 26 in meno di ieri, in terapia intensiva sono 25, uno in più rispetto al giorno prima. A livello provinciale si ...

