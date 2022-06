Covid, Pregliasco choc: "Nuove restrizioni non escluse Sulle mascherine gli italiani devono imparare dai cinesi" (Di giovedì 2 giugno 2022) "Siamo in una fase di transizione del Covid tra l'andamento pandemico, che speriamo stia terminando, e quello endemico della convivenza con il virus". Lo afferma ad Affaritaliani.it il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell'ospedale Galeazzi di Milano. "Il Covid proseguirà con andamenti ciclici come le onde nello stagno. Le prime onde più grandi quelle della pandemia... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 2 giugno 2022) "Siamo in una fase di transizione deltra l'andamento pandemico, che speriamo stia terminando, e quello endemico della convivenza con il virus". Lo afferma ad Affar.it il virologo Fabrizio, direttore sanitario dell'ospedale Galeazzi di Milano. "Ilproseguirà con andamenti ciclici come le onde nello stagno. Le prime onde più grandi quelle della pandemia... Segui su affar.it

