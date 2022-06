Covid, oggi nel Lazio 2.645 nuovi casi positivi e 5 decessi: rapporto al 13,2% (Di giovedì 2 giugno 2022) Covid, Lazio. Continua l’opera di monitoraggio della pandemia da parte delle Asl dislocate su tutto il territorio della Regione Lazio. Ecco il bollettino aggiornato per oggi, giovedì 2 giugno. Le parole dell’Assessore D’Amato D’Amato: ”Nel Lazio su 5.175 tamponi molecolari e 14.789 antigenici per un totale di 19.964 test, si registrano oggi 2.645 nuovi casi positivi al Covid-19 (meno 156 rispetto a ieri), con 1.621 contagi a Roma. Inoltre, si registrano 5 decessi (3 in piu’ rispetto a ieri) e 2.009 guariti. Per quanto riguarda l’occupazione dei posti letto negli ospedali, i ricoverati sono 556 (meno 5 rispetto a ieri), mentre le terapie intensive sono 31 (come ieri)”. Leggi anche: Vaiolo delle scimmie ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 2 giugno 2022). Continua l’opera di monitoraggio della pandemia da parte delle Asl dislocate su tutto il territorio della Regione. Ecco il bollettino aggiornato per, giovedì 2 giugno. Le parole dell’Assessore D’Amato D’Amato: ”Nelsu 5.175 tamponi molecolari e 14.789 antigenici per un totale di 19.964 test, si registrano2.645al-19 (meno 156 rispetto a ieri), con 1.621 contagi a Roma. Inoltre, si registrano 5(3 in piu’ rispetto a ieri) e 2.009 guariti. Per quanto riguarda l’occupazione dei posti letto negli ospedali, i ricoverati sono 556 (meno 5 rispetto a ieri), mentre le terapie intensive sono 31 (come ieri)”. Leggi anche: Vaiolo delle scimmie ...

