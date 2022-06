Covid oggi Italia, 17.193 contagi e 79 morti: bollettino 2 giugno (Di giovedì 2 giugno 2022) (Adnkronos) - Sono 17.193 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 2 giugno 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 79 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 181.055 tamponi con un tasso di positività al 9,5%. In calo ricoveri con sintomi, meno 289 da ieri per un totale di 4.589, mentre crescono le terapie terapie intensive occupate di 3 unità per un totale di 226. Sono 166.835 i morti e 17.457.950 le persone contagiate da inizio pandemia, mentre 655.900 sono le persone attualmente positive. I guariti toccano quota 16.635.215. LAZIO - Sono 2.645 i contagi registrati ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 giugno 2022) (Adnkronos) - Sono 17.193 i nuovida Coronavirus in, 22022, secondo i dati e i numeri- regione per regione - deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 79. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 181.055 tamponi con un tasso di positività al 9,5%. In calo ricoveri con sintomi, meno 289 da ieri per un totale di 4.589, mentre crescono le terapie terapie intensive occupate di 3 unità per un totale di 226. Sono 166.835 ie 17.457.950 le personeate da inizio pandemia, mentre 655.900 sono le persone attualmente positive. I guariti toccano quota 16.635.215. LAZIO - Sono 2.645 iregistrati ...

AurelianoStingi : Oggi si conclude la mia esperienza attiva su twitter le motivazioni sono molteplici ma possono essere riassunte in… - Agenzia_Ansa : Dal oggi primo giugno non serve più il green pass per entrare in Italia #ANSA - sulsitodisimone : Oggi in Italia 17.193 casi Covid e 79 morti - royaIjen : oggi è il nomin giorno e jeno ha il covid mi devo staccare una gamba - rep_milano : Covid, il bollettino di oggi 2 giugno in Lombardia: 2.361 nuovi casi e 17 morti -