Covid | nelle Marche +3 ricoveri | +421 casi | nessun decesso

(Di giovedì 2 giugno 2022)tornano a crescere ilegati alche arrivano a 70 (+3): sono però solo 2 i pazienti in terapia intensiva in tutta la regione ( - 1), 6 quelli in semi intensiva (invariato), ...

Advertising

quotidianodirg : #Ragusa – Altri 187 nuovi positivi a Ragusa nelle ultime 24 ore. Fanno parte dei 1.910 nuovi casi di Covid19 regist… - fainformazione : Covid al 2 giugno 2022: indice di positività al 9,57%, 59 i nuovi decessi 17.193 i nuovi casi di coronavirus regi… - fainfocronaca : Covid al 2 giugno 2022: indice di positività al 9,57%, 59 i nuovi decessi 17.193 i nuovi casi di coronavirus regi… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: DATI COVID | Sono 17.193 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (ieri 18.391). Le vittime sono 79, venti in più ris… - SiciliaTV : Nelle ultime 24 ore in Sicilia sono 1.910 i nuovi casi di Covid19 registrati, a fronte di 15.096... #bollettino… -

Sono 17.193 i nuovi casi di- 19 registratiultime 24 ore in Italia, in calo rispetto ai 18.391 di ieri, per un totale di 17.457.950 dall'inizio dell'epidemia. I decessi sono 79, contro i 59 di ieri, per un totale di ...Ecco perché Necessario solo un test negativo Considerato il basso rischiodei 98 Paesi ... ma soltanto compilare un questionario e presentare un test negativo effettuato72 ore antecedenti ...(Open) I casi totali dall'inizio della pandemia arrivano a 17.457.950. Sono 17.193 i nuovi casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 18.391 di ieri ma soprattutto i 22.093 di ...#COVID: Alessio D’Amato “OGGI NEL LAZIO SU UN TOTALE DI 19.964 TAMPONI, SI REGISTRANO 2.645 NUOVI CASI POSITIVI (156), SONO 5 I DECESSI (+3), 556 I RICOVERATI (-5), 31 LE TERAPIE INTENSIVE ( = ) E +2.