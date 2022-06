Covid, le news. Il bollettino: 17.193 casi e 79 morti. Tasso positività al 9,5%. LIVE (Di giovedì 2 giugno 2022) I ricoveri ordinari sono in calo (-289), aumentano le intensive di tre unità. Nell'ultima settimana si è osservata una discesa stabile dei contagi da Covid (-23,7%), in calo anche le terapie intensive (-13,3%), i ricoveri ordinari (-17,9%) ed i decessi (-16,6%). Lo rileva la Fondazione Gimbe nel consueto monitoraggio. Stop al green pass per l'ingresso in Italia. La Commissione Europea ha approvato gli aiuti italiani per 677 milioni di euro per una ripresa sostenibile nel contesto della pandemia Leggi su tg24.sky (Di giovedì 2 giugno 2022) I ricoveri ordinari sono in calo (-289), aumentano le intensive di tre unità. Nell'ultima settimana si è osservata una discesa stabile dei contagi da(-23,7%), in calo anche le terapie intensive (-13,3%), i ricoveri ordinari (-17,9%) ed i decessi (-16,6%). Lo rileva la Fondazione Gimbe nel consueto monitoraggio. Stop al green pass per l'ingresso in Italia. La Commissione Europea ha approvato gli aiuti italiani per 677 milioni di euro per una ripresa sostenibile nel contesto della pandemia

Advertising

DavidPuente : 7/ Dai vaccino all'ivermectina e altre falsità, Francesca Donato non ha mancato l'occasione di seguire le teorie de… - vaticannews_it : #Covid nuove normative in #Vaticano: consentito accesso in Dicasteri e organismi di Curia senza certificazioni sani… - vaticannews_it : È morto il cardinale Angelo #Sodano, Segretario di Stato di due Papi. Ricoverato da tempo dopo aver contratto il… - Dylan8Dog : @RItaliaN21 .@WRicciardi L'Office for National Statistics ha rivelato che in Inghilterra, tra gennaio 2021 e marzo… - Dylan8Dog : @ImolaOggi .@WRicciardi L'Office for National Statistics ha rivelato che in Inghilterra, tra gennaio 2021 e marzo 2… -