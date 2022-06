Covid e Sport: in arrivo 100 milioni per gli impianti di tutta Italia (Di giovedì 2 giugno 2022) Il Sottosegretario allo Sport annuncia l’arrivo imminente dei fondi in aiuto agli impianti Sportivi e natatori duramente colpiti dalla chiusura a causa della pandemia e poi apertura difficoltosa del post Covid. Valentina Vezzali ha partecipato ieri all’evento ‘Sport: Crescita sociale ed educazione’, manifestazione all’interno della quale si è parlato della crisi economica del movimento Sportivo Italiano. Verranno erogati 47 milioni per i gestori delle piscine e 53 per quelli dei centri Sportivi: “Il Dipartimento sta erogando 30 milioni di euro”. Lo scrive sulla sua pagina ufficiale Facebook. Di seguito la nota sui social Ieri a Fabriano ho partecipato all’evento “Sport: Crescita ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 2 giugno 2022) Il Sottosegretario alloannuncia l’imminente dei fondi in aiuto agliivi e natatori duramente colpiti dalla chiusura a causa della pandemia e poi apertura difficoltosa del post. Valentina Vezzali ha partecipato ieri all’evento ‘: Crescita sociale ed educazione’, manifestazione all’interno della quale si è parlato della crisi economica del movimentoivono. Verranno erogati 47per i gestori delle piscine e 53 per quelli dei centriivi: “Il Dipartimento sta erogando 30di euro”. Lo scrive sulla sua pagina ufficiale Facebook. Di seguito la nota sui social Ieri a Fabriano ho partecipato all’evento “: Crescita ...

