Covid, accordo tra l’Ue Moderna per la consegna dei vaccini adattati alle varianti (Di giovedì 2 giugno 2022) Mentre si registra un calo generalizzato dei contagi da Sars Cov 2 in Italia e in Europa, è già tempo di pensare alla strategia per i prossimi mesi per fronteggiare l’autunno e la possibile recrudescenza dell’epidemia. La Commissione europea e l’azienda Usa Moderna (che ha sviluppato uno dei due vaccini anti Covid a Rna messaggero, ndr) hanno raggiunto un accordo per garantire che la consegna dei vaccini sia adattata alle esigenze degli Stati membri. Sulla base di questo accordo, l’azienda rinvierà la consegna di alcune dosi inizialmente previste per il secondo trimestre del 2022, a più tardi nel corso dell’anno. Inoltre, se un vaccino adattato alle nuove varianti del coronavirus riceverà ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 giugno 2022) Mentre si registra un calo generalizzato dei contagi da Sars Cov 2 in Italia e in Europa, è già tempo di pensare alla strategia per i prossimi mesi per fronteggiare l’autunno e la possibile recrudescenza dell’epidemia. La Commissione europea e l’azienda Usa(che ha sviluppato uno dei dueantia Rna messaggero, ndr) hanno raggiunto unper garantire che ladeisia adattataesigenze degli Stati membri. Sulla base di questo, l’azienda rinvierà ladi alcune dosi inizialmente previste per il secondo trimestre del 2022, a più tardi nel corso dell’anno. Inoltre, se un vaccino adattatonuovedel coronavirus riceverà ...

GuidoDeMartini : @andrelfieri Si, sono d’accordo. Penso che la commissione d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza COVID dovrà ess… - antoniobruno01 : RT @dirittoallacura: Proteste in tutto il mondo per chiedere all'Europa e agli Stati Uniti di smettere di bloccare una deroga al #TRIPS per… - OsservatorioCo2 : RT @dirittoallacura: Proteste in tutto il mondo per chiedere all'Europa e agli Stati Uniti di smettere di bloccare una deroga al #TRIPS per… - VAgnoletto : RT @dirittoallacura: Proteste in tutto il mondo per chiedere all'Europa e agli Stati Uniti di smettere di bloccare una deroga al #TRIPS per… - dirittoallacura : Proteste in tutto il mondo per chiedere all'Europa e agli Stati Uniti di smettere di bloccare una deroga al #TRIPS… -