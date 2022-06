Covid-19: ecco il calendario della fine delle restrizioni (Di giovedì 2 giugno 2022) Con l’inizio di giugno molte regole relative al Covid-19 sono cambiate e cambieranno. ecco, nello specifico, il calendario da tenere presente: 1 Giugno: dal primo giugno non sarà più necessario mostrare il Green Pass per entrare in Italia. 15 giugno: finisce l’obbligo vaccinale per over 50, personale scolastico e delle forze dell’ordine. Inoltre, teoricamente, dovrebbe essere l’ultimo giorno in cui bisognerà indossare le mascherine al chiuso nelle attività in cui è ancora in vigore la regola. 31 dicembre: la certificazione verde resta necessaria fino a questo giorno solo per i lavoratori di ospedali e residenze sanitarie assistenziali. Covid-19: l’importanza del 15 giugno Per quanto concerne le mascherine al chiuso ed la fine del loro uso bisogna fare una differenza: In ... Leggi su zon (Di giovedì 2 giugno 2022) Con l’inizio di giugno molte regole relative al-19 sono cambiate e cambieranno., nello specifico, ilda tenere presente: 1 Giugno: dal primo giugno non sarà più necessario mostrare il Green Pass per entrare in Italia. 15 giugno: finisce l’obbligo vaccinale per over 50, personale scolastico eforze dell’ordine. Inoltre, teoricamente, dovrebbe essere l’ultimo giorno in cui bisognerà indossare le mascherine al chiuso nelle attività in cui è ancora in vigore la regola. 31 dicembre: la certificazione verde resta necessaria fino a questo giorno solo per i lavoratori di ospedali e residenze sanitarie assistenziali.-19: l’importanza del 15 giugno Per quanto concerne le mascherine al chiuso ed ladel loro uso bisogna fare una differenza: In ...

