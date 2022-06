Cosa sono gli Himars che gli Usa invieranno all’Ucraina e perché Kiev voleva missili più potenti (Di giovedì 2 giugno 2022) Stati Uniti e Gran Bretagna hanno annunciato l’invio di nuove armi all’Ucraina. Si tratta degli Himars (High Mobility Artillery Rocket System – Sistema di artiglieria lanciarazzi ad alta mobilità). I nuovi armamenti sono molto più avanzati di quelli in forze all’esercito russo e dovrebbero consentire all’Ucraina di cambiare l’inerzia del conflitto. Gli Himars sono delle camionette sulle quali è montato un lanciarazzi in grado di sparare i missili ad una distanza di 70-80 kilometri, più del doppio (20-25km di quelli russi) e ricaricarsi in 3-4 minuti. Gli Usa forniranno gli M142, una versione più moderna e agile degli M270 che invierà Londra. L’Ucraina chiedeva armi più potenti, perché non le ha ricevute? La questione della ... Leggi su open.online (Di giovedì 2 giugno 2022) Stati Uniti e Gran Bretagna hanno annunciato l’invio di nuove armi. Si tratta degli(High Mobility Artillery Rocket System – Sistema di artiglieria lanciarazzi ad alta mobilità). I nuovi armamentimolto più avanzati di quelli in forze all’esercito russo e dovrebbero consentiredi cambiare l’inerzia del conflitto. Glidelle camionette sulle quali è montato un lanciarazzi in grado di sparare iad una distanza di 70-80 kilometri, più del doppio (20-25km di quelli russi) e ricaricarsi in 3-4 minuti. Gli Usa forniranno gli M142, una versione più moderna e agile degli M270 che invierà Londra. L’Ucraina chiedeva armi piùnon le ha ricevute? La questione della ...

Advertising

matteorenzi : La storia de “Il Mostro” non riguarda me ma le Istituzioni. Se ciò che scrivo è vero, è un problema. Se qualcuno pe… - marattin : La relazione non può essere 1:1 perché la produttività si associa al costo del lavoro, non al salario (sono due cos… - AzzolinaLucia : Salario minimo e lavoro. Ragioniamo insieme, fatemi sapere cosa ne pensate ?? e quali sono state le vostre esperien… - MicheleN967 : @LBaccio @Yi_Benevolence Letteralmente questa è la cosa più scientifica mai vista. Un popolo che vive 'fuori dal mo… - peggiodiniente : sono le 10:34 di mattina e mi sento fisicamente e mentalmente a pezzi perché andrò a dare questo esame per la terza… -