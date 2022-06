“Cosa mi ha fatto mia madre”. Alessandro Iannoni, la confessione clamorosa su Carmen Di Pietro (Di giovedì 2 giugno 2022) Alessandro Iannoni non è più all’Isola dei Famosi. Il figlio di Carmen Di Pietro però sta facendo parlare di sé in queste ultime ore per alcune sue dichiarazioni forti, che hanno riguardato anche sua madre. Ha rivelato infatti degli episodi davvero clamorosi e inaspettati. Il pubblico quasi non riesce a crederci, ma purtroppo la naufraga ha avuto in passato degli atteggiamenti sicuramente non eccezionali. E lui ha deciso di rivelare tutto in maniera pubblica, affinché le cose possano cambiare a breve. Nel corso di una sua intervista al settimanale Oggi, Alessandro Iannoni dopo l’Isola dei Famosi si è soffermato sulla madre Carmen Di Pietro. Ha specificato che questa loro lontananza non potrà che fare bene: “L’Isola ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 2 giugno 2022)non è più all’Isola dei Famosi. Il figlio diDiperò sta facendo parlare di sé in queste ultime ore per alcune sue dichiarazioni forti, che hanno riguardato anche sua. Ha rivelato infatti degli episodi davvero clamorosi e inaspettati. Il pubblico quasi non riesce a crederci, ma purtroppo la naufraga ha avuto in passato degli atteggiamenti sicuramente non eccezionali. E lui ha deciso di rivelare tutto in maniera pubblica, affinché le cose possano cambiare a breve. Nel corso di una sua intervista al settimanale Oggi,dopo l’Isola dei Famosi si è soffermato sullaDi. Ha specificato che questa loro lontananza non potrà che fare bene: “L’Isola ...

