napolista : CorSport: #Sarri ha firmato il rinnovo. Per Lotito è un contratto salato: 20 milioni lordi in tre anni Si attende… - CorSport : #Sarri rinnova con la #Lazio, manca solo l'annuncio ufficiale ?? - Max_883 : @ssimon1900 @CorSport @OfficialSSLazio E che sarebbe cambiato? pensi che basti il rinnovo di Sarri e qualche acquis… - ssimon1900 : @Max_883 @CorSport @OfficialSSLazio Potevano farla tra un mese, dopo il rinnovo di Sarri e qualche annuncio. Per me… - CorSport : #Sarri riparte dal suo 4-3-3: c'è una svolta che fa sperare la #Lazio ?? -

Il ds della Lazio al: "Quella parola, "tradito", mi ha ferito, è ingiusta. Nella sua intervista mancano dei ... Alla fine arriva. Ma Lulic non ci sta. E conclude:Al: "Mi aspettavo chiarezza, potevano dirmi "non servi più Hysaj è più forte". Non mi hanno ... È statoa non volerla Perché non l'avrebbero più voluta I tifosi biancocelesti chiedono ...Non ci siamo" scrive il Corriere dello Sport sulla Nazionale sconfitta per 3-0 contro l'Argentina. Finalissima a Wembley agli argentini: troppa differenza di qualità. Il ciclo ...Novità in casa Lazio. Segnala Il Corriere dello Sport che: “Maurizio Sarri ha prolungato il suo contratto e ora si attende solo il comunicato ufficiale da parte del club. E’ arrivata anche la firma de ...