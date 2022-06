(Di giovedì 2 giugno 2022) Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, ladiinteressata acome vice di Immobile. “Ladidi, sembra di rivivere la suggestione Insigne dell’estate scorsa. L’intenzione del club è ripartire da Cabral, non è chiaro se acquistandolo a cifre diverse (circa 4-5 milioni) rispetto a quelle previste dal riscatto o chiedendo un nuovo prestito a luglio. Sarri, a sorpresa, da quanto era filtrato nei giorni scorsi, aveva dato l’assenso alla conferma dell’attaccante dello Sporting Lisbona. Anche a quella di Kamenovic (utilizzato più da centrale che da esterno). Cabral resta in pole, non è ancora da escludere una soluzione diversa. Cabral o non ...

Advertising

CorSport : #Lazio, #Escalante e il futuro: c’è il #Cadice in pole ? - napolista : CorSport: la Lazio smentisce di essere sulle tracce di #Mertens L’intenzione del club è ripartire da Cabral e comu… - CURVASUDROMA2 : RT @AliprandiJacopo: ????La giornata di #Zaniolo, grande protagonista del corteo al Circo Massimo: tifa Roma, sfotte la Lazio e si traccia in… - CorSport : #Sarri rinnova con la #Lazio, manca solo l'annuncio ufficiale ?? - ASR192711 : RT @AliprandiJacopo: ????La giornata di #Zaniolo, grande protagonista del corteo al Circo Massimo: tifa Roma, sfotte la Lazio e si traccia in… -

Il ds dellaal: "Quella parola, "tradito", mi ha ferito, è ingiusta. Nella sua intervista mancano dei pezzi. Gli rinnovo l'invito" As Roma 03/10/2019 - Europa League /- Rennes / foto ...Al: "Mi aspettavo chiarezza, potevano dirmi "non servi più Hysaj è più forte". Non mi hanno ...caviglia" foto Hermann Sul Corriere dello Sport una lunga intervista all'ex capitano della, ...Novità in casa Lazio. Segnala Il Corriere dello Sport che: “Maurizio Sarri ha prolungato il suo contratto e ora si attende solo il comunicato ufficiale da parte del club. E’ arrivata anche la firma de ...Di fianco si legge invece: 'Laporte e Milik, la Juve di scorta' Italia - 'Attrazione Finale', titola sempre in apertura il quotidiano. L'Italia sfida Messi a Wembley: gli Azzurri hanno l'opportunità d ...