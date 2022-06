CorSport: il Napoli vuole Ostigard del Genoa, si tratta per chiudere (Di giovedì 2 giugno 2022) Il Napoli vuole un rinforzo al centro della difesa, al di là della situazione rinnovo di Koulibaly, per colmare il vuoto lasciato dalla meteora Tuanzebe. Il Corriere dello Sport scrive che il primo della lista è Ostigard, norvegese di proprietà del Brighton che nell’ultima stagione ha giocato con il Genoa. “Ventidue anni, basi interessanti e un’elevazione straordinaria. Leo è da un po’ sulla lista di Giuntoli: si tratta per chiudere”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 2 giugno 2022) Ilun rinforzo al centro della difesa, al di là della situazione rinnovo di Koulibaly, per colmare il vuoto lasciato dalla meteora Tuanzebe. Il Corriere dello Sport scrive che il primo della lista è, norvegese di proprietà del Brighton che nell’ultima stagione ha giocato con il. “Ventidue anni, basi interessanti e un’elevazione straordinaria. Leo è da un po’ sulla lista di Giuntoli: siper”. L'articolo ilsta.

