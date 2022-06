Continua l'offensiva russa in Ucraina, in arrivo nuovi aiuti militari per Kiev (Di giovedì 2 giugno 2022) Il conflitto in Ucraina è al novantanovesimo giorno ma la tensione non sembra diminuire . Sul campo Continuano i combattimenti mentre da Washington e Londra vengono annunciati nuovi aiuti militari a ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 2 giugno 2022) Il conflitto inè al novantanovesimo giorno ma la tensione non sembra diminuire . Sul campono i combattimenti mentre da Washington e Londra vengono annunciatia ...

Advertising

L_Argomento : Continua l’offensiva russa in Ucraina, annunciati nuovi aiuti militari - LaNotifica : Continua l’offensiva russa in Ucraina, annunciati nuovi aiuti militari - messina_oggi : Continua l’offensiva russa in Ucraina, annunciati nuovi aiuti militariKIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) - Il conflitto in… - Tele_Nicosia : Continua l’offensiva russa in Ucraina, annunciati nuovi aiuti militari - nestquotidiano : Continua l’offensiva russa in Ucraina, annunciati nuovi aiuti militari -