Continua l'offensiva russa in Ucraina, annunciati nuovi aiuti militari (Di giovedì 2 giugno 2022) KIEV (Ucraina) (ITALPRESS) – Il conflitto in Ucraina è al novantanovesimo giorno ma la tensione non sembra diminuire. Sul campo Continuano i combattimenti mentre da Washington e Londra vengono annunciati nuovi aiuti militari a Kiev.Dopo l'annuncio del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, sulla fornitura a Kiev di sistemi missilistici “più avanzati”, anche il Regno Unito ha fatto sapere che invierà all'Ucraina sistemi di lanciarazzi multipli a lungo raggio. Lo ha riferito il segretario alla Difesa britannico Ben Wallace, citato dalla Cnn. aiuti militari, quindi, destinati a supportare le forze di Kiev in un paese in cui i combattimenti Continuano strada per strada. Secondo quanto riportato dalla ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 giugno 2022) KIEV () (ITALPRESS) – Il conflitto inè al novantanovesimo giorno ma la tensione non sembra diminuire. Sul campono i combattimenti mentre da Washington e Londra vengonoa Kiev.Dopo l'annuncio del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, sulla fornitura a Kiev di sistemi missilistici “più avanzati”, anche il Regno Unito ha fatto sapere che invierà all'sistemi di lanciarazzi multipli a lungo raggio. Lo ha riferito il segretario alla Difesa britannico Ben Wallace, citato dalla Cnn., quindi, destinati a supportare le forze di Kiev in un paese in cui i combattimentino strada per strada. Secondo quanto riportato dalla ...

Advertising

restoalsud : #territorio #sud #lavoro Continua l’offensiva russa in Ucraina, annunciati nuovi aiuti militari - - ItaliaNotizie24 : Continua l’offensiva russa in Ucraina, annunciati nuovi aiuti militari - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Continua l’offensiva russa in Ucraina, annunciati nuovi aiuti militari -… - blogsicilia : #notizie #sicilia Continua l’offensiva russa in Ucraina, annunciati nuovi aiuti militari-2- - - blogsicilia : #notizie #sicilia Continua l’offensiva russa in Ucraina, annunciati nuovi aiuti militari - -