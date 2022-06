Consiglio europeo, trovato compromesso su embargo petrolio (Di giovedì 2 giugno 2022) Roma – “Il Consiglio europeo è determinato a intensificare la pressione sulla Russia e sulla Bielorussia per ostacolare la guerra della Russia contro l’Ucraina. Il Consiglio europeo invita tutti i paesi ad allinearsi alle sanzioni dell’UE.Qualsiasi tentativo di aggirare le sanzioni o di aiutare la Russia con altri mezzi deve essere fermato”. E’ quanto si legge nel comunicato stampa con le conclusioni del Consiglio europeo straordinario. “Il Consiglio europeo – si legge – conviene che il sesto pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia riguarderà il petrolio greggio, nonchè i prodotti petroliferi, forniti dalla Russia agli Stati membri, con un’eccezione temporanea per il petrolio greggio fornito mediante ... Leggi su quotidianodiragusa (Di giovedì 2 giugno 2022) Roma – “Ilè determinato a intensificare la pressione sulla Russia e sulla Bielorussia per ostacolare la guerra della Russia contro l’Ucraina. Ilinvita tutti i paesi ad allinearsi alle sanzioni dell’UE.Qualsiasi tentativo di aggirare le sanzioni o di aiutare la Russia con altri mezzi deve essere fermato”. E’ quanto si legge nel comunicato stampa con le conclusioni delstraordinario. “Il– si legge – conviene che il sesto pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia riguarderà ilgreggio, nonchè i prodotti petroliferi, forniti dalla Russia agli Stati membri, con un’eccezione temporanea per ilgreggio fornito mediante ...

Advertising

Palazzo_Chigi : In diretta da Bruxelles la conferenza stampa del Presidente Draghi al termine del Consiglio europeo straordinario… - SkyTG24 : “È essenziale che #Putin non vinca questa guerra', ha affermato il premier #Draghi, intervenuto insieme agli altri… - Palazzo_Chigi : #EUCO, Draghi: Sui prezzi alti dell’#energia l'Italia è stata accontentata: c'è un riferimento molto esplicito nell… - quotidianodirg : #Consiglioeuropeo, trovato compromesso su embargo #petrolio: Roma – “Il #Consiglioeuropeo è determinato a intensifi… - apocalittica : RT @StaseraItalia: 'Penso che l'Europa abbia dimostrato per l'ennesima volta di non esserci' L'opinione di @gparagone sulle ultime decisi… -