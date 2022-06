Concerti di Giusy Ferreri in estate | il calendario del Cortometraggi Live 2022

(Di giovedì 2 giugno 2022) Non solo date nei teatri: idiaccompagneranno anche tutta l’con una scaletta tutta nuova, ispirata all’ultimo album in studio. Idiin: tutte le date La cantautrice palermitana aveva già annunciato due date in autunno nei teatri. Nell’ultima oraha lanciato ildell’che include duein Europa. Di seguito tutte le tappe delTour. 04 giugno BLEGNY (BELGIO), Belegny Mine07 giugno VITULANO (BN), Piazza SS Trinità11 giugno LOCARNO (SVIZZERA), Notte Bianca Piazza Grande01 luglio CESENATICO (FC), Notte Rosa ...

Advertising

thatsmeannaaa : @sanna_giusy @Simovale6 @StrangisLuigi Dai che bello inveceeeee?? organizziamo di andare insieme da carola ad ottobr… - Giusy_Ultimo : @cazzonesobro AMO PIANGO È PROPRIO FELICE DI FARE QUESTI CONCERTI ?? - Giusy_Ultimo : MIO DIO NICCOLÒ AL TOUR FACCIAMO CONCERTI DI 6 ORE CON TUE CANZONI E COVER IO NE HO BISOGNO -

Abruzzo Cityrumors

... Jo Squillo (fondatrice di Wall of Dolls insieme a Francesca Carollo e aVersace), il ... Negli anni, in qualità di cantante apredi tantissimi Big tra cui: Paolo Belli, Riccardo Fogli, ...Musica dal vivo, invece, il 14 agosto, grazie al concerto (gratuito) diFerreri in piazza del Mare. L'esibizione nasce dalla collaborazione tra il Comune e il comitato Festeggiamenti in onore ... Giulianova, da De Sica a Giusy Ferreri: presentato il cartellone eventi dell'estate 2022 LOCARNO – È storicamente la notte più lunga di Locarno, con le sue animazioni gratuite nelle piazze del centro, nei ristoranti e bar e negli oltre 40 negozi che aderiscono con entusiasmo all’apertura ...Dopo 2 anni di assenza, l’evento dedicato alla cultura e al divertimento torna ad animare la Piazza Grande fino a notte fonda ...