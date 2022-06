Con l’industria, l’Italia protagonista della Difesa europea. Parola di Guerini (Di giovedì 2 giugno 2022) l’Italia è pronta a giocare un ruolo da protagonista nel progetto di costruzione Difesa europea. Parola del ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, che nel corso di un colloquio telefonico con il commissario per il Mercato interno dell’Unione europea, Thierry Breton. Nel corso della telefonata sono state fatte alcune valutazioni di approfondimento sul tema del rafforzamento della Base tecnologica e industriale europea (Editb), tema già discusso nel corso del recente incontro a margine del Consiglio europeo di Bruxelles, avvenuto lo scorso 17 maggio. Il sostegno italiano alla base industriale europea Per il ministro Guerini, dunque, il nostro Paese è ... Leggi su formiche (Di giovedì 2 giugno 2022)è pronta a giocare un ruolo danel progetto di costruzionedel ministro, Lorenzo, che nel corso di un colloquio telefonico con il commissario per il Mercato interno dell’Unione, Thierry Breton. Nel corsotelefonata sono state fatte alcune valutazioni di approfondimento sul tema del rafforzamentoBase tecnologica e industriale(Editb), tema già discusso nel corso del recente incontro a margine del Consiglio europeo di Bruxelles, avvenuto lo scorso 17 maggio. Il sostegno italiano alla base industrialePer il ministro, dunque, il nostro Paese è ...

