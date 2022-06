“Come un fulmine a ciel sereno”. Cesare Cremonini, la notizia che lascia i fan senza parole (Di giovedì 2 giugno 2022) Cesare Cremonini si è lasciato? Il punto di domanda è d’obbligo ma sembra che questa sia quasi una notizia certa, a leggere dalle riviste satinate. Per il cantante, la compagna Martina Maggiore sarebbe soltanto un lontano ricordo. Ma chi dice che i due sono in crisi nera? A rivelarlo è il settimanale OGGI in edicola il 2 giugno 2022. Nel pezzo si racconta di cosa stia capitando tra il cantante 42enne e la sua (più) giovane compagna. La differenza d’età tra i due infatti è di 17 anni, fanno presente. Secondo la rivista di gossip, i due si sarebbero detti addio, almeno per ora. Cesare Cremonini si è lasciato? Non è chiaro, ma le voci sulla fine della loro relazione si susseguono sempre più e si starebbero diffondendo in tutta Bologna. Per qualcuno naturalmente ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 2 giugno 2022)si èto? Il punto di domanda è d’obbligo ma sembra che questa sia quasi unacerta, a leggere dalle riviste satinate. Per il cantante, la compagna Martina Maggiore sarebbe soltanto un lontano ricordo. Ma chi dice che i due sono in crisi nera? A rivelarlo è il settimanale OGGI in edicola il 2 giugno 2022. Nel pezzo si racconta di cosa stia capitando tra il cantante 42enne e la sua (più) giovane compagna. La differenza d’età tra i due infatti è di 17 anni, fanno presente. Secondo la rivista di gossip, i due si sarebbero detti addio, almeno per ora.si èto? Non è chiaro, ma le voci sulla fine della loro relazione si susseguono sempre più e si starebbero diffondendo in tutta Bologna. Per qualcuno naturalmente ...

