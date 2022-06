"Come si ottiene la pace": lo 'schiaffo' di Mattarella a Joe Biden. L'Italia svolta il 2 giugno? (Di giovedì 2 giugno 2022) Non ha dubbi, Sergio Mattarella: "L'Italia si muove per la pace". In occasione della Festa della Repubblica, il capo dello Stato ha inviato una missiva al capo di Stato Maggiore della Difesa, l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone. "Il 2 giugno di settantasei anni fa, con la scelta della Repubblica, il popolo Italiano si incamminò sulla strada della pace - premette la prima carica dello Stato -, archiviando le avventure belliciste proprie di un regime autoritario Come quello fascista. Una opzione che venne poi solennemente ratificata nella Costituzione. Il nostro contributo - e in esso delle Forze Armate - alla causa della pace e della cooperazione internazionale si è caratterizzato con l'adesione al Trattato del Nord-Atlantico sottoscritto fra Paesi ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 giugno 2022) Non ha dubbi, Sergio: "L'si muove per la". In occasione della Festa della Repubblica, il capo dello Stato ha inviato una missiva al capo di Stato Maggiore della Difesa, l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone. "Il 2di settantasei anni fa, con la scelta della Repubblica, il popolono si incamminò sulla strada della- premette la prima carica dello Stato -, archiviando le avventure belliciste proprie di un regime autoritarioquello fascista. Una opzione che venne poi solennemente ratificata nella Costituzione. Il nostro contributo - e in esso delle Forze Armate - alla causa dellae della cooperazione internazionale si è caratterizzato con l'adesione al Trattato del Nord-Atlantico sottoscritto fra Paesi ...

