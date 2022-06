"Come li ho beccati": la pettegola del Varesotto inguaia il prete "col vizietto"? Finisce malissimo (Di giovedì 2 giugno 2022) Un prete. Una vedova con una figlia. Le continue visite a casa della donna e i vicini che si lanciano occhiate di intesa. Ma-vuoi-vedere-che... E poi la provincia. Quella provincia che, in questo caso, è l'hinterland di Varese, in Lombardia, ma che potrebbe tranquillamente essere il Fiorentino o il Romano o (perché no?) il Napoletano. Non è mica una questione geografica. L'Italia profonda, dei paesini dove ci si conosce un po' tutti e un po' tutto dà scandalo. Figuriamoci se di mezzo c'è un sacerdote il cui confessionale trabocca di pettegolezzi. Perché la gente parla, borbotta. Ne girano talmente tante, di chiacchiere, su di lui e sul suo abito talare. Dicono che conviva more uxorio con una donna che ha recentemente perso il marito. Che parcheggi regolarmente l'auto sotto il suo palazzo, segno che è sempre lì: nel suo appartamento. Che l'accompagni a fare shopping, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 giugno 2022) Un. Una vedova con una figlia. Le continue visite a casa della donna e i vicini che si lanciano occhiate di intesa. Ma-vuoi-vedere-che... E poi la provincia. Quella provincia che, in questo caso, è l'hinterland di Varese, in Lombardia, ma che potrebbe tranquillamente essere il Fiorentino o il Romano o (perché no?) il Napoletano. Non è mica una questione geografica. L'Italia profonda, dei paesini dove ci si conosce un po' tutti e un po' tutto dà scandalo. Figuriamoci se di mezzo c'è un sacerdote il cui confessionale trabocca di pettegolezzi. Perché la gente parla, borbotta. Ne girano talmente tante, di chiacchiere, su di lui e sul suo abito talare. Dicono che conviva more uxorio con una donna che ha recentemente perso il marito. Che parcheggi regolarmente l'auto sotto il suo palazzo, segno che è sempre lì: nel suo appartamento. Che l'accompagni a fare shopping, ...

Advertising

_LTMS : @JDartHS @Braseg_257 Dagli una stecca sulla spalla da parte mia come mi hai fatto la prima volta che ci siamo beccati, grazie - elisabe52267633 : @Mov5Stelle @RicRicciardi i lavori a nero sono sempre esistiti perche' una famiglia non campa con 700 euro al mese… - Trashland22 : @Puffett79503077 @SckAlice Dipende da come girerà ad entrambi. È sempre a loro libera scelta, così come è capitato… - GigG36292914 : @SimoneAKirA Scegliere un brano preferito dei Guardian è come scegliere tra mamma e papà (se avessi 15 mamme e 15 p… - walter0309 : @petergomezblog @fattoquotidiano Ti diverti Gomez a sponsorizzare il reddito di cittadinanza per i 5 Stelle??come ma… -