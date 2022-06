Come Johnny Depp ha festeggiato dopo la sentenza contro Amber Heard | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 2 giugno 2022) Non era negli Stati Uniti. Non era in Virginia. Non era in quell’aula di tribunale che ha sentenziato la condanna (con tanto di risarcimento danni milionario) nei confronti dell’ex moglie, infatti, si trovava nel Regno Unito e proprio lì, pochi istantila diffusione della notizia della sua vittoria in quel processo per diffamazione (intentato da luil’attrice) è stato immortalato dai fan all’interno di un pub, a Newcastle.celebrating in a pub in Newcastle! All this love he’s earned is a result of hardwork of decades. #pic.twitter.com/Rc1km2hN9W — No One (@silentkil er) June 2, 2022festeggia in un pub la ...