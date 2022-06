Colpito da scarica elettrica nella doccia: grave 13enne (Di giovedì 2 giugno 2022) Casarano- Un ragazzino di 13 anni è ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Casarano dopo essere stato Colpito da una scarica elettrica mentre si trovava sotto la doccia nell’abitazione di campagna del padre.Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che sono riusciti a rianimarlo e a portarlo in ospedale.L’adolescente è ricoverato in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri, su disposizione del magistrato inquirente, hanno sequestrato il bagno dell’abitazione. Bimbo di 4 anni annega a Termini Imerese Ragusa, 2 giugno 2022. La festa della Repubblica torna tra la gente Bimbo caduto nel Modenese: si va verso perizia psichiatrica Incendio macchia mediterranea a Ispica FOTO e VIDEO L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa. Leggi su quotidianodiragusa (Di giovedì 2 giugno 2022) Casarano- Un ragazzino di 13 anni è ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Casarano dopo essere statoda unamentre si trovava sotto lanell’abitazione di campagna del padre.Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che sono riusciti a rianimarlo e a portarlo in ospedale.L’adolescente è ricoverato in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri, su disposizione del magistrato inquirente, hanno sequestrato il bagno dell’abitazione. Bimbo di 4 anni annega a Termini Imerese Ragusa, 2 giugno 2022. La festa della Repubblica torna tra la gente Bimbo caduto nel Modenese: si va verso perizia psichiatrica Incendio macchia mediterranea a Ispica FOTO e VIDEO L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa.

Advertising

fanpage : Una scarica elettrica l'ha colpito in pieno mentre faceva la doccia: un ragazzino di 13 anni è ricoverato in rianim… - Frankf1842 : RT @fanpage: Una scarica elettrica l'ha colpito in pieno mentre faceva la doccia: un ragazzino di 13 anni è ricoverato in rianimazione http… - Marilenapas : RT @fanpage: Una scarica elettrica l'ha colpito in pieno mentre faceva la doccia: un ragazzino di 13 anni è ricoverato in rianimazione http… - Eslait3 : RT @fanpage: Una scarica elettrica l'ha colpito in pieno mentre faceva la doccia: un ragazzino di 13 anni è ricoverato in rianimazione http… - infoitinterno : Colpito da scarica elettrica mentre fa la doccia, grave 13enne -