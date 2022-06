Col parapendio da Monte Calvanella ma precipita sugli alberi (Di giovedì 2 giugno 2022) Roma, 2 giu.(Adnkronos) - Brutta avventura per un uomo di 35 anni residente a Modena che si è lanciato con la vela dal Monte Calvanella, nella zona di Pian del Falco. Si tratta di una zona molto frequentata da chi pratica questo sport, si decolla da un grande prato a quota 1530 m. Il pilota dopo il decollo ha iniziato a prendere quota ma ad un certo punto una porzione di ala del parapendio si è chiusa e il conduttore ha iniziato a perdere quota. Via radio è riuscito a comunicare agli altri colleghi, anch'essi già in volo, quello che gli stava succedendo. Non riuscendo a riportare la vela nelle condizioni di volo ha attivato il paracadute d'emergenza ma è atterrato su degli abeti, rimanendovi appeso. Sul posto viene invito Soccorso Alpino e Speleologico stazione M.te Cimone che attiva la squadra di Sestola, i Vigili del Fuoco e i ... Leggi su iltempo (Di giovedì 2 giugno 2022) Roma, 2 giu.(Adnkronos) - Brutta avventura per un uomo di 35 anni residente a Modena che si è lanciato con la vela dal, nella zona di Pian del Falco. Si tratta di una zona molto frequentata da chi pratica questo sport, si decolla da un grande prato a quota 1530 m. Il pilota dopo il decollo ha iniziato a prendere quota ma ad un certo punto una porzione di ala delsi è chiusa e il conduttore ha iniziato a perdere quota. Via radio è riuscito a comunicare agli altri colleghi, anch'essi già in volo, quello che gli stava succedendo. Non riuscendo a riportare la vela nelle condizioni di volo ha attivato il paracadute d'emergenza ma è atterrato su degli abeti, rimanendovi appeso. Sul posto viene invito Soccorso Alpino e Speleologico stazione M.te Cimone che attiva la squadra di Sestola, i Vigili del Fuoco e i ...

