Cody Rhodes: “All In nel 2018 è stato il Woodstock del wrestling” (Di giovedì 2 giugno 2022) All In nel 2018 ha segnato una radicale svolta nel mondo del wrestling: lo show viene ricordato come il più grande evento di wrestling indipendente nella storia e ha dato l’impulso giusto per la nascita della AEW. Una delle menti dietro lo spettacolo fu sicuramente Cody Rhodes, che dopo aver raccolto una provocazione su Twitter del noto giornalista Dave Meltzer, creando qualcosa di veramente unico. In un tweet, l’American Nightmare ha voluto ricordare quanto speciale sia stata quella notte. Dolci ricordi Nonostante il suo recente ritorno in WWE, Cody non ha intenzione di dimenticare o rinnegare quanto da lui fatto negli ultimi anni e rispondendo a un fan, ha scritto:“Non lo dimenticherò mai. Woodstock per il wrestling. I ragazzi ed io ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 2 giugno 2022) All In nelha segnato una radicale svolta nel mondo del: lo show viene ricordato come il più grande evento diindipendente nella storia e ha dato l’impulso giusto per la nascita della AEW. Una delle menti dietro lo spettacolo fu sicuramente, che dopo aver raccolto una provocazione su Twitter del noto giornalista Dave Meltzer, creando qualcosa di veramente unico. In un tweet, l’American Nightmare ha voluto ricordare quanto speciale sia stata quella notte. Dolci ricordi Nonostante il suo recente ritorno in WWE,non ha intenzione di dimenticare o rinnegare quanto da lui fatto negli ultimi anni e rispondendo a un fan, ha scritto:“Non lo dimenticherò mai.per il. I ragazzi ed io ...

