Cocciniglia cotonosa | ecco come liberarsene in 3 mosse

(Di giovedì 2 giugno 2022) Laè il nemico numero uno delle nostre piante! È facilmente riconoscibile proprio perché ricorda, nell’aspetto, un batuffolo di cotone, ma è pericolosissima. Di colore bianco, candidissima, pare innocente, con quei suoi peletti morbidi, eppure è in grado di rovinare orti e giardini in pochissimo tempo. Da adulta, sfiora la lunghezza di 1,5 centimetri, quindi è facilmente visibile; non solo, produce una melata, paragonabile ad uno scarto alimentare che è facile ritrovare sul fogliame sotto forma di fumaggine. Controllate con cura le parti in ombra dei vostri alberi da fiore o da frutto, si posiziona facilmente sui rami e sulla pagina inferiore delle foglie. Da qui, succhia la linfa vitale, depauperando il vostro verde della sua energia, fino a seccarlo. Se riscontrate la sua presenza, agite immediatamente! Seguite i nostri ...

La, che attacca prevalentemente le piante di agrumi come il limone e quelle a scopo ornamentale. Presenta il dorso bianco e produce grandi quantità di melata, da cui poi derivano ...Tra questi fastidiosi insetti possiamo trovare gli afidi che compaiono principalmente durante il periodo estivo, il ragnetto rosso ma anche la. La... Cocciniglia cotonosa: bastano 3 mosse per mandarla via. Non indugiare, inizia a lavorare Takahashia Japonica è arrivata fino a Milano, dopo esser stata avvistata per la prima volta in Europa nel 2017 in un parco comunale di Cerro Maggiore, su di una Liquidambar styraciflua. Questo parassi ...