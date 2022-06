Clemente Russo e Laura Maddaloni contro un naufrago: “Cosa fa dietro le telecamere” (Di giovedì 2 giugno 2022) Usciti da L’Isola dei Famosi, Clemente Russo e Laura Maddaloni questa settimana sono stati ospiti di Ignazio e Valentina a L’Isola Party. Gli ex naufraghi hanno rivelato chi sono i compagni di avventura con cui hanno legato di più. Il primo a parlare è stato Clemente Russo, che ha detto di aver stretto un bel rapporto con i Rodriguez: “La mia coppia preferita era quella formata da Gustavo e Jeremias, che sono tuoi parenti Ignazio. Siamo molto amici con loro due e ci siamo trovati molto bene. Sono molto napoletani come noi questi argentini. Io con Gustavo ho fatto una settimana da solo con lui e siamo stati da dio“. Laura ha concordato con il marito ed ha confessato che l’uscita di Jeremias è stato il suo momento più brutto a Cayo Cochinos: “Io adoro Jere. Infatti – ... Leggi su biccy (Di giovedì 2 giugno 2022) Usciti da L’Isola dei Famosi,questa settimana sono stati ospiti di Ignazio e Valentina a L’Isola Party. Gli ex naufraghi hanno rivelato chi sono i compagni di avventura con cui hanno legato di più. Il primo a parlare è stato, che ha detto di aver stretto un bel rapporto con i Rodriguez: “La mia coppia preferita era quella formata da Gustavo e Jeremias, che sono tuoi parenti Ignazio. Siamo molto amici con loro due e ci siamo trovati molto bene. Sono molto napoletani come noi questi argentini. Io con Gustavo ho fatto una settimana da solo con lui e siamo stati da dio“.ha concordato con il marito ed ha confessato che l’uscita di Jeremias è stato il suo momento più brutto a Cayo Cochinos: “Io adoro Jere. Infatti – ...

