Ciclismo, Moreno Moser: "Mi aspettavo di più da Fortunato. Il livello medio al Giro era molto alto" Nuova puntata di Sport2Day – Speciale Ciclismo, il programma di Sport2U in collaborazione con OA Sport dedicato alla velocità sulle due ruote. Ospite di Francesca Cazzaniga, Moreno Moser, ex ciclista professionista e da poco più di un mese terza voce per Eurosport. Dopo aver percorso tante strade in bicicletta, il trentino rampollo di una delle famiglie ciclistiche più famose d'Italia da alcuni mesi si è trasferito a Milano per studiare allo IED, indirizzo design della comunicazione: "Sono un po' spaesato dall'ultima tappa del Giro – racconta –essere cronista è una bellissima esperienza, mi sento privilegiato a poter parlare in quei microfoni, da amante di quello sport soprattutto. Se me l'aspettavo così? Sì, immaginavo già che sarebbe stata una conversazione piuttosto leggera e scorrevole, credo e ...

