Cicerone | la filosofia politica e la spiegazione del concetto di Res Publica nel trattato ”De re publica”

(Di giovedì 2 giugno 2022) In occasione del 2 Giugno, all’interno della rubrica ClassicaMente,e la Res; ile la definizione proposta da uno fra i più immensi pensatori dell’età repubblicana., la Rese le sue definizioni: uno sguardo etimologico e storico Ildi Resappare in una delle più grandi opere discritte da: ilDe re. Avanzando un’analisi etimologica, la locuzione ressi compone dal sostantivo latino res, ovvero, ”cosa”; tuttavia, la sua semantica non è fissa in quanto assume sfumature ...

la Città di Salerno

Oggi, nella filiale di via Marco Tullio, a partire dalle 18 la protagonista sarà la star ... ricominciando così a vivere le nostre filiali secondo la nostradi banca: luoghi di ...... ma non vedo all'orizzonte novelli, capaci di dipingere, come ad esempio nella difesa di ... iuris consulti, iuris periti, iuristae, padroneggiavano saperi oltre il diritto, come, ... Vico e il Cilento Vatolla epicentro della modernità Un viaggio attraverso la storia del pensiero filosofico: dai presocratici al cristianesimo, passando per Aristotele e Platone. Riprendono martedì 5 ottobre 2021 le "Lezioni di storia del pensiero poli ...