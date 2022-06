“Ci sarà anche lei” GF Vip 7 | la famosa cantante italiana è pronta ad entrare | il colpaccio di Signorini

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 2 giugno 2022) Gigliola Cinquetti al GF Vip: questa è la notizia della settimana. La due vincitrice di Sanremo nel 1964, con Non ho l’età, e nel 1966 con Dio, come ti amo, sarebbe una nuova concorrente del reality show. C’è da dire che tuttavia la proposta è al vaglio della diretta interessata che non ha ancora sciolto le riserve su una sua partecipazione o meno. Ma la conferma sembra proprio dietro l’angolo. Tra l’altro suonano profetiche le parole di Alfonsoa riguardo, in tempi non sospetti. Per il Grande Fratello Vip 7 (in partenza il prossimo settembre) il conduttore ha intenzione di confezionare un cast stellare. A farlo sapere a tutti è ancora una volta il magazine Oggi, nell’ultimo numero in edicola, con un articolo firmato da Alberto Dandolo, esperto di retroscena televisivi. Il giornalista gossiparo ha fatto spuntare proprio il nome di Gigliola Cinquetti al GF ...