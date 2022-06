Advertising

Inter : ?? | MISTER Cristian Chivu portato in trionfo dai suoi ragazzi dopo la vittoria del campionato ??????? #InterYouth… - 23_Frog : Bravi ragazzi e complimenti Mister @Chivu_Official ???????? - Inter : ?? | INTERVISTA Le parole di Mister Chivu al termine della finale di #Primavera1TimVision ?? - lc71488535 : RT @Gazzetta_it: Chivu, mister Primavera: 'Vi spiego il mio calcio senza carta d’identità' #inter - FI69interista : @Gazzetta_it #Chivu mister #Primavera ci sta, al contrario di #Allegri mister #ChampionsLeague ... -

Stessa maglia e stesse emozioni, con un unico comun denominatore: la vittoria. Dodici anni dopo la memorabile stagione del Triplete con l'Inter di Mourinho, Cristianha festeggiato il primo grande traguardo della nuova carriera, centrando lo scudetto alla guida della Primavera dell'Inter. Lo scudetto della stella, non uno banale. E al primo tentativo da ......ai supplementari per i nerazzurri di. Una sconfitta che non può cancellare comunque l'ottima stagione dei giallorossi, autori di tante prestazioni importanti con le quali hanno convinto...Tutte le proprietà hanno considerato il Settore Giovanile un fiore all'occhiello del club e ci hanno investito molto Penso a Dimarco, che ha iniziato da noi a 8 anni e ora è in prima squadra. Ovvio ch ...Campionato Primnavera, l'Inter di Cristian Chivu batte la Roma ai supplementari. I nerazzurri festeggiano il decimo titolo della propria storia.