Chi è Pengwin analista sportivo con migliaia di follower

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 2 giugno 2022) Praticamente è ovunque: in tv, a Sportitalia (lo scorso anno a Tiki Taka) e sui social., una garanzia per gli sportivi, sta spopolando su Tik Tok. Lui, con una storia da, si racconta spesso sui social. "Da piccolo volevo fare il giornalista/opinionistae commentare il calcio alla fine di ogni partita. Oggi faccio invece l'opinionista al contrario, raccontando le partite prima del loro inizio. Dopo il triplice fischio dell'arbitro è troppo facile, no?", dice ancora.va fortissimo con oltre 450.000 seguaci sul suo profilo Instagram dove racconta la sua vita e le sue sfide giornaliere (con più di 350.000 subscriber al suo canale Telegram dedicato esclusivamente alle sue analisi gratuite sugli eventi calcistici). Da tempo ha fondato Mondo, ...