"Che schifo, ma come si fa?!": lo sfogo durissimo di Nunzia De Girolamo, accade tutto davanti agli occhi della figlia (Di giovedì 2 giugno 2022) Nunzia De Girolamo non usa giri di parole: "Che schifo". Così la conduttrice televisiva, ex parlamentare, definisce quanto visto per le strade di Roma. La De Girolamo, in compagnia della figlia, filma col suo cellulare un branco di cinghiali che passa per le strade della Capitale, proprio nel cuore di Roma. Appena vede i cinghiali la De Girolamo prende subito il suo cellulare e inizia a commentare su Instagram quanto sta vedendo. E non sono certo parole tenere: "Ed ecco qui, anche io ho incontrato una grande famiglia di cinghiali. Siamo nel centro di Roma, che vergogna! Che schifo! Siamo nella Capitale". Un messaggio nemmeno tanto velato anche per l'amministrazione capitolina guidata dal sindaco dem Roberto Gualtieri. La ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 giugno 2022)Denon usa giri di parole: "Che". Così la conduttrice televisiva, ex parlamentare, definisce quanto visto per le strade di Roma. La De, in compagnia, filma col suo cellulare un branco di cinghiali che passa per le stradeCapitale, proprio nel cuore di Roma. Appena vede i cinghiali la Deprende subito il suo cellulare e inizia a commentare su Instagram quanto sta vedendo. E non sono certo parole tenere: "Ed ecco qui, anche io ho incontrato una grande famiglia di cinghiali. Siamo nel centro di Roma, che vergogna! Che! Siamo nella Capitale". Un messaggio nemmeno tanto velato anche per l'amministrazione capitolina guidata dal sindaco dem Roberto Gualtieri. La ...

