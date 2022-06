Cerveteri, pubblicato il bando per la gestione del Visitor Center alla Necropoli della Banditaccia (Di giovedì 2 giugno 2022) Cerveteri – pubblicato dall’Amministrazione comunale di Cerveteri l’avviso per l’affidamento del Visitor Center che si trova all’ingresso della Necropoli della Banditaccia. Il bando, per l’affidamento dell’edificio, per la realizzazione di attività promozionali del territorio anche associate a vendita o degustazione di prodotti tipici del territorio, si chiuderà mercoledì 30 giugno alle ore 12:00. Chi vorrà partecipare dovrà inviare la documentazione richiesta tramite Pec a comuneCerveteri@pec.it oppure recandosi personalmente presso l’ufficio protocollo dell’Ente al Parco della Legnara, presentando un plico in busta chiusa, riportante all’esterno oltre al nominativo, all’indirizzo del ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 2 giugno 2022)dall’Amministrazione comunale dil’avviso per l’affidamento delche si trova all’ingresso. Il, per l’affidamento dell’edificio, per la realizzazione di attività promozionali del territorio anche associate a vendita o degustazione di prodotti tipici del territorio, si chiuderà mercoledì 30 giugno alle ore 12:00. Chi vorrà partecipare dovrà inviare la documentazione richiesta tramite Pec a comune@pec.it oppure recandosi personalmente presso l’ufficio protocollo dell’Ente al ParcoLegnara, presentando un plico in busta chiusa, riportante all’esterno oltre al nominativo, all’indirizzo del ...

