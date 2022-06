Cerveteri, pubblicato il bando per il pagamento degli affitti (Di giovedì 2 giugno 2022) Cerveteri – Il Comune di Cerveteri rende noto che è online l’avviso pubblico per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione relativi l’annualità 2021. Si può presentare domanda fino alle ore 12:00 di venerdì 24 giugno. Possono presentare domanda di contributo i cittadini residenti o locatori di alloggio per esigenze di lavoro o studio all’interno del Comune di Cerveteri con un ISEE non superiore ai 14mila euro oppure con un ISEE non superiore a 35mila euro e che abbiano subito, in ragione dell’emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. Per presentare domanda è necessario utilizzare l’apposito modulo disponibile sul sito istituzionale del Comune di Cerveteri oppure presso l’ufficio Servizi Sociali, allegando un documento di identità ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 2 giugno 2022)– Il Comune dirende noto che è online l’avviso pubblico per la concessione di contributi integrativi per ildei canoni di locazione relativi l’annualità 2021. Si può presentare domanda fino alle ore 12:00 di venerdì 24 giugno. Possono presentare domanda di contributo i cittadini residenti o locatori di alloggio per esigenze di lavoro o studio all’interno del Comune dicon un ISEE non superiore ai 14mila euro oppure con un ISEE non superiore a 35mila euro e che abbiano subito, in ragione dell’emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. Per presentare domanda è necessario utilizzare l’apposito modulo disponibile sul sito istituzionale del Comune dioppure presso l’ufficio Servizi Sociali, allegando un documento di identità ...

Advertising

0766news_TripTv : ?? Cerveteri, pubblicato il bando per il pagamento degli affitti ???? Leggi l'articolo ?? - 100cellae : Cerveteri. Pubblicato il bando per il pagamento degli affitti - OrticaWeb : Cerveteri, pubblicato il bando per il pagamento degli affitti -